Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 12-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Lobenstein (ots)

Am 14.08.2023 befuhr ein 12-Jähriger zwischen 15:00 bis 15:30 Uhr den Fußgängerfurt der Str. der Jugend aus Richtung Parkanlage kommend in Richtung EDEKA/Poststraße. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin kam aus Richtung Parkstraße und wollte die Str. der Jugend in Richtung Wurzbacher Straße befahren. Im Bereich des Fußgängerfurt kam es folglich zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer. Der Junge stürzte hieraufhin und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Frau hielt daraufhin kurz an, setzte aber ihre Fahrt unvermittelt fort. Laut Beschreibung des Kindes soll es sich um einen grauen Pkw (4-Türer) mit den Kennzeichenfragmenten SOK-VS??? gehandelt haben. Am Steuer saß eine ca. 65-jährige Frau mit grauen, gelockten Haaren. Möglicherweise trug diese auch eine Brille. Bekleidet soll sie mit einem roten T-Shirt mit darauf befindlichen, kleinen weißen Punkten gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell