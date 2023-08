LPI-SLF: Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

Pößneck (ots) - In der Zeit vom 12.08.2023, 11:00 Uhr bis zum 13.08.2023, 07:15 Uhr brachen unbekannte Täter in Pößneck in der Poststraße in eine dortige Bäckerei ein. Nachdem der/die Täter sich Zugang zum Gebäude verschaffte, wurden mehrere Räume durchwühlt. Die Tathandelnden stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und verließen unentdeckt den Tatort. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden ...

