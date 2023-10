Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raub auf Schnellrestaurant - Tätertrio erbeutet Bargeld

Willich (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 02.10. Uhr, betraten drei maskierte Täter durch eine rückwärtige Tür die McDonald's Filiale auf der Halskestraße in Willich. Mit einer Schusswaffe bedrohten die Täter die anwesenden Angestellten und ließen den Tresor öffnen. Sie raubten das dort gelagerte Bargeld, verstauten dies in einen mitgeführten Rucksack und flüchteten. Nicht bekannt ist, ob sie zu Fuß oder mit einem Fahrzeug flüchteten.

Alle drei Täter sind nach Angaben der Zeugen etwa 30-35 Jahre alt. Zwei Täter waren von kräftiger Statur, etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Einer trug eine Sturmhaube, der andere war mit einem schwarzen Tuch vermummt. Der dritte Täter ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er trug einen weißen Pullover und eine weiße Sturmhaube.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat verdächtige Personen, auf die die Beschreibung passt, vor oder nach der Tat in Willich beobachtet und kann weitere Angaben machen? Wer hat möglicherweise Fahrzeuge beobachtet, in denen drei Personen gesessen haben? Hinweise an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (975)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell