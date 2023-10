Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Betrunkener flüchtet mit dem Auto vor der Polizei - in Lobberich gefasst

Viersen (ots)

Am Mittwochnachmittag um 17:30 Uhr rief eine Zeugin die Polizei zur Barionstraße nach Süchteln, dort hätte sich ein Autofahrer im Feld festgefahren. Die Kolleginnen und Kollegen konnten vor Ort lediglich Reifenspuren im Feld erkennen, der Verursacher war flüchtig. Kurze Zeit später erhielt das Streifenteam einen Hinweis, dass der Fahrer nun in Lobberich mit dem Auto fährt.

Auf der Straße Rosental in Lobberich kam dem Team das gesuchte Auto entgegen. Sie stellten ihren Streifenwagen vor dem Auto des flüchtigen Fahrers ab und forderten ihn auf, den Motor auszuschalten. Der Fahrer, ein 50-jähriger Nettetaler, missachtete die Anweisung. Nachdem der Streifenbeamte an der Fahrertür anklopfte legte der Nettetaler zunächst den Rückwärtsgang ein und fuhr anschließend weiter nach vorne auf den Beamten zu. Dieser konnte dem Pkw ausweichen und sich wieder in den Streifenwagen setzen.

Die beiden Beamten verfolgten den 50-Jährigen bis dieser auf der Brabanter Straße erneut anhielt. Nachdem die Beamten ausgestiegen waren legte er erneut einen Gang ein und fuhr auf die Polizisten zu. Diese konnten wieder ausweichen und den Flüchtigen verfolgen. Über den Sassenfelderkirchweg fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Sassenfeld. Dort bog er von der Straße Sassenfeld in die Fahrradschnellstraße nach links ab und verlor die Kontrolle. Im Grünstreifen blieb der Pkw stehen. Ein erneutes weiterfahren gelang ihm nicht. Die Beamten wiesen ihn mehrfach an, das Fahrzeug zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Nettetaler letztlich nach.

Er war stark alkoholisiert. Ein freiwilliger Alkoholtest war positiv. Die Beamten brachten den Nettetaler zur Polizeiwache nach Viersen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Neben den Flurschäden an der Barionstraße und der Fahrradschnellstraße kam es zu keinen weiteren Beschädigungen.

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, illegalem Straßenverkehrsrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Widerstand gegen Beamte.

Die Polizei Viersen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen: Haben Sie den Unfall im Bereich der Barionstraße gesehen? Melden Sie sich gerne unter der 02162 377-0. /cb (972)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell