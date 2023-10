POL-VIE: Willich: Polizei Ermittelt nach Unfallflucht - Fahrer getauscht?

Kempen (ots) - In der Nacht vom 01. auf den 02. Oktober stahlen Unbekannte von der Straße 'An der Kreuzkapelle' in Kempen einen Audi A 6. Die schwarze Kombilimousine stand auf einer Hauseinfahrt und hat das Kennzeichen KK - MT 7. Hinweise auf Tatverdächtige oder auf den Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Kripo in Kempen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (968) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

mehr