POL-VIE: Kempen: Autodiebe stehlen Audi A 6

Tönisvorst- St. Tönis (ots) - Am Dienstag, in der Zeit zwischen 11.15 und 14.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Laschenhütten in St. Tönis ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten mehrere Zimmer. Was genau die Täter stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die 02162/377-0. ...

