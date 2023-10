Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrerin fährt beim Abbiegen Radfahrerin an - leicht verletzt

Brüggen (ots)

Gegen 12:00 Uhr am Donnerstag bog eine 35-jährige Mönchengladbacherin von der Straße Weihersfeld in die Borner Straße in Brüggen ab. Dabei nahm sie der 70-jährigen Radfahrerin, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Borner Straße in Richtung Brüggen unterwegs war, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin fiel zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf den Boden. Hierdurch wurde sie leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. /cb (974)

