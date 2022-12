POL-DA: Oberzent/Rothenberg: Geld bei Wohnungseinbruch erbeutet

Viernheim (ots) - Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gerieten zwischen Dienstagmorgen und Dienstagabend (06.12.) in das Visier von Kriminellen. Während die Täter in der Franconvillestraße mit ihrem Einbruchsversuch an der Balkontür scheiterten, verschafften sich die Kriminellen in der Friedrich-Ebert-Straße über den Balkon Zugang in eine dortige Wohnung. Den ungebetenen Besuchern fiel anschließend Bargeld in ...

mehr