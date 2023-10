Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Toilettenhäuschen in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Willich (ots)

Auf dem Schützenplatz in Schiefbahn setzten unbekannte Personen gegen 3:00 Uhr in der Nacht zu Dienstag ein mobiles Toilettenhäuschen in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Plastikhäuschen wurde durch den Brand zerstört. Auch in diesem Fall hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen: Wer in der vergangenen Nacht im Bereich der Korschenbroicher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich gerne unter der 02162 377-0. /cb (980)

