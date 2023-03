Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Von Balkon gestürzt

Lahr (ots)

Schwerste Verletzungen zog sich am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr ein Mann in der Lotzbeckstraße zu, als er vom Balkon einer Wohnung im 4. Stock stürzte. Nach bisherigen Ermittlungen soll sich der Mann aufgrund von Übelkeit über das Geländer gelehnt haben und dann abgestürzt sein. Möglicherweise dürfte eine alkoholische Beeinflussung zu dem Unfall beigetragen haben. Ein Fremdverschulden kann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klinik gebracht.

