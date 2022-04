POL-BI: Unfallflucht: Autofahrer hupt und fährt weiter

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Ummeln - Aufgrund der schnellen Informationen eines Zeugen, konnten Streifenbeamte am Montag, 11.04.2022, in Ummeln einen Einbrecher festnehmen, der an der Gütersloher Straße in einen Imbiss eingedrungen war. Gegen 02:05 Uhr hörte ein Zeuge das Klirren einer Fensterscheibe und entdeckte den Schein einer Taschenlampe in einem Imbiss an der Einmündung Föhrenstraße. Seine Wahrnehmungen teilte er sofort der Polizei mit, die mit mehreren ...

mehr