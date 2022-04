Polizei Bielefeld

POL-BI: Festnahme nach Einbruch

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Ummeln - Aufgrund der schnellen Informationen eines Zeugen, konnten Streifenbeamte am Montag, 11.04.2022, in Ummeln einen Einbrecher festnehmen, der an der Gütersloher Straße in einen Imbiss eingedrungen war.

Gegen 02:05 Uhr hörte ein Zeuge das Klirren einer Fensterscheibe und entdeckte den Schein einer Taschenlampe in einem Imbiss an der Einmündung Föhrenstraße. Seine Wahrnehmungen teilte er sofort der Polizei mit, die mit mehreren Streifenwagen zu dem Tatort fuhr.

In der Zwischenzeit nahm der Einbrecher Trinkgeld, eine Bluetooth-Box und einige Schlüssel an sich und verschwand mit einem Fahrrad stadteinwärts auf der Gütersloher Straße. Unweit des Tatorts nahmen Streifenbeamte am Zedernweg den tatverdächtigen Einbrecher - einen 26-Jährigen - fest, der die gesamte Beute bei sich trug.

Gegen den polizeibekannten wohnungslosen Einbrecher bestanden mehrere Haftbefehle - wegen Eigentumsdelikten. Nach seiner Vernehmung übergaben ihn Kriminalbeamte an die Justiz.

