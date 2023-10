Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zeitungen angezündet - Kripo ermittelt

Kempen - St. Hubert (ots)

Zwischen 00:00 und 01:00 Uhr zündeten Unbekannte am 10.10. einen Zeitungsbündel in Kempen an der Bushaltestelle "Hohenzollernplatz" an. Ein Einsatzteam konnte den Brand mit einem Feuerlöscher den Brand löschen. Ein Großteil der Zeitungen ist abgebrannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und fragt: Haben Sie verdächtige Feststellungen im Bereich der Bushaltestelle gemacht? Melden Sie sich unter der 02162 377-0. /cb (979)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell