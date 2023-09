Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe

Walzbachtal - Pedelec entwendet - Ortung führt zur Festnahme des mutmaßlichen Fahrraddiebs

Karlsruhe (ots)

Ein 30-Jähriger bemerkte am Mittwochnachmittag den Diebstahl seines Pedelecs und verständigte die Polizei. Die Ortung eines am Fahrrad angebrachten Senders führte letztlich zur Festnahme des mutmaßlichen Fahrraddiebs in Walzbachtal.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellte der 30-Jährige gegen 14:00 Uhr das Fehlen seines E-Bikes fest, welches er zuvor in der Durlacher Allee in Karlsruhe abgestellt hatte. Ein vom Geschädigten an dem Fahrrad angebrachter Ortungssender führte die Beamten schließlich zu einem Mehrfamilienhaus in der Jöhlinger Straße in Walzbachtal. Als ein 40-jähriger Hausbewohner die Polizeistreife erkannte, sprang er offenbar aus dem Fenster einer Wohnung im 2. OG des Hauses und flüchtete anschließend zunächst zu Fuß durch mehrere Gärten. Kurz darauf meldete eine aufmerksame Anwohnerin der Polizei eine am Bein verletzte Person in der Kraichgaustraße. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Verletzten um den gesuchten mutmaßlichen Fahrraddieb handelte und nahmen ihn vorläufig fest. Im Zuge der Durchsuchung der Wohnung, in der sich der 40-jährige Tatverdächtige vor seiner Flucht aufgehalten hatte, stellten die Beamten schließlich den Ortungssender, den Fahrradhelm des 30-jährigen Geschädigten sowie weiteres vermeintliches Diebesgut sicher. Das entwendete Pedelec konnte bislang noch nicht aufgefunden werden.

Der 40-jährige Beschuldigte wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Bretten, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen E-Bikes sowie der Herkunft der sichergestellten Gegenstände, dauern an.

Larissa Bollinger, Pressestelle

