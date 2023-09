Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, B3 - Verkehrsunfall

Renchen, B3 (ots)

Eine leichverletzte Frau und ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Dienstagnachmittag auf der B3 ereignete. Eine 62-Jährige Citroen Fahrerin war gegen 16:30 Uhr auf der B3, von Urloffen kommend in Richtung Renchen unterwegs, auf der es zu diesem Zeitpunkt zu stockenden Verkehr kam. Mutmaßlicher infolge von Unachtsamkeit fuhr die Frau einem vor ihr befindlichen Lastkraftwagen auf. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Die verständigte Besatzung eines Rettungswagens brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Unfallaufnahme haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkrich übernommen.

/ju

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell