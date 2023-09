Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Vorfahrt missachtet

Gaggenau (ots)

Am Dienstagnachmittag war ein 58-jähriger Ford-Fahrer auf der Sulzbacher Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße unterwegs. Gegen 14:25 Uhr kam es im Kreuzungsbereich mit der Hans-Thoma-Straße zum Zusammenstoß mit einer bevorrechtigten Mercedes-Fahrerin. Bei dem Aufprall wurde die 54-Jährige sowie ihr Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gaggenau unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 40.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell