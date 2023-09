Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Polizeieinsatz - 2.Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Noch in der Nacht konnte ermittelt werden, dass mutmaßlich aus einem anderen Bundesland von einer Person beim Polizeirevier in Baden-Baden angerufen wurde und diese damit gedroht hatte, sich und andere Personen einen Schaden zuzufügen. Die polizeilichen Ermittlungen wegen des Mißbrauchs von Notrufeinrichtungen im Sinne von § 145 StGB zur bereits in selber Weise aufgetretenen Person und den Hintergründen der Tat dauern an.

/ag

1. Nachtragsmeldung vom 26.09.2023, 23:23 Uhr

Baden-Baden - Polizeieinsatz

Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine tatsächliche Bedrohungslage. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Anrufer und zu den Hintergründen dauern an. /ag

Ursprungsmeldung vom 26.09.2023, 21:43 Uhr

Baden-Baden - Polizeieinsatz

Aktuell kommt es nach einer telefonischen Mitteilung, aufgrund einer möglichen Bedrohungslage, in der Innenstadt von Baden-Baden zu einem Polizeieinsatz. Die Polizei ist mit mehreren Streifen und auch Zivilkräften vor Ort. Bislang liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an. /ag

