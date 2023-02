POL-WAF: Warendorf. 19-Jähriger ausgeraubt - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben sich zwischen Sonntag (19.02.2023, 14.00 Uhr) und Montag (20.02.2023, 06.30 Uhr) Zugang zu einem Firmengelände an der Straße Tich in Beelen verschafft. Hier brachen sie mit unterschiedlichen Methoden in sechs Firmenfahrzeuge ein und stahlen unter anderem Werkzeuge. Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

