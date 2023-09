Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33 - Falschfahrer, wer wurde gefährdet?

Offenburg (ots)

Gerade nochmal gut gegangen ist am Montagnachmittag die Irrfahrt eines älteren Autofahrers auf der B33. Der 85-Jährige ist nach bisherigen Erkenntnissen kurz nach 15:30 Uhr an der Auffahrt "Zunsweier/Elgersweier" auf die Bundesstraße aufgefahren, allerdings in Richtung Kinzigtal und somit in die falsche Richtung. Ein 77 Jahre alter und entgegenkommender Autofahrer konnte in Höhe des "Möschlesees" gerade noch ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Laut Zeugenaussagen habe der Falschfahrer die B33 wieder an der Ausfahrt "Berghaupten-Nord" verlassen. Ein schädigendes Ereignis ist den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Hohberg bislang nicht bekannt. Verkehrsteilnehmern, die durch das Fahrverhalten des Seniors gefährdet wurden, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07808 9148-0.

