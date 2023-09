POL-OG: Offenburg - Fahrradfahrer schwer gestürzt

Oberwolfach (ots) - Ein 55-jähriger Radfahrer zog sich im Zuge einer Kollision mit einem Fahrzeug in der Straße "Auf der Steig" am Montagabend leichte Verletzungen zu. Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 22.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Zufahrtsweg "Bei der Walke" in Richtung Bolzplatz an der Lai unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr der Rennradfahrer den Radweg von Wolfach kommend in Richtung Oberwolfach. In ...

