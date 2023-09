Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Autoscheibe eingeschlagen, Hinweise erbeten

Schwanau (ots)

Ein noch Unbekannter hat am Montag in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr die Beifahrerscheibe eines in der Nonnenweierer Hauptstraße im Bereich des Parkplatzes am Baggersee abgestellten Saab eingeschlagen. Aus dem Wageninnern wurde ein Geldbeutel gestohlen. Außer Bargeld fehlen dem 68 Jahre alten Mann nun auch verschiedene Ausweisdokumente, was den ein oder anderen Behördengang mit sich bringt. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 an die Beamten des Polizeireviers Lahr zu wenden. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück. Die Diebe kennen jedes noch so gute Versteck.

