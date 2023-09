POL-OG: Gernsbach - Diebstahl

Rastatt (ots) - Ein noch unbekannter Mann hat am Montagabend eine Tankstelle in der Plittersdorfer Straße überfallen. Gegen 21.30 Uhr betrat der mit einem schwarzen Schal Maskierte den Kassenraum und forderte von einen Angestellten, unter Vorhalt eines Messers, die Herausgabe von Bargeld. Im weiteren Verlauf soll der Täter in die Kasse gegriffen haben und nach einem kurzen Gerangel mit dem couragierten Mitarbeiter ...

mehr