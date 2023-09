POL-OG: Rastatt - Ausgeraubt, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) - Zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei kam es am Montagmorgen in dem elfstöckigen Hochhaus Carl-Benz-Straße 2. Gegen 5 Uhr kam es zum Brand zweier Anhäufungen von Textilien in oberen Stockwerken des Gebäudes. Ein Löschen des bereits nur noch rauchenden Brandgutes war durch die alarmierte Feuerwehr nicht mehr notwendig, so dass auch auf eine Evakuierung der Bewohner verzichtete werden konnte. ...

