Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Brand Ermittlungen eingeleitet

Rastatt (ots)

Zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei kam es am Montagmorgen in dem elfstöckigen Hochhaus Carl-Benz-Straße 2. Gegen 5 Uhr kam es zum Brand zweier Anhäufungen von Textilien in oberen Stockwerken des Gebäudes. Ein Löschen des bereits nur noch rauchenden Brandgutes war durch die alarmierte Feuerwehr nicht mehr notwendig, so dass auch auf eine Evakuierung der Bewohner verzichtete werden konnte. Durch den Brand entstand lediglich ein Schaden von rund 100 Euro. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen im Gebäude wahrgenommen haben, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

/rs

