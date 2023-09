Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg-Windschläg - Heuballen in Brand - Nachtragsmeldung-

Offenburg (ots)

Die Löscharbeiten der Einsatzkräfte der Feuerwehr im Zusammenhang mit den am Montagmorgen in Brand geratenen Heuballen dauern noch an, dürften aber in absehbarer Zeit beendet sein. Mitarbeiter der Technischen Betriebe Offenburg wurden hinzuzogen, um die Glutreste mit einem Bagger auseinanderzuziehen. Dem Eigentümer ist es gelungen, weitere Rundballen aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Trotzdem sind rund 180 Heuballen den Flammen zu Opfer gefallen. Nach derzeitiger Einschätzung der Ermittler des Polizeireviers Offenburg ist von einer mutwilligen Entzündung auszugehen. Mögliche Hinweisgeber, die Beobachtungen zur Brandentstehung gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21 2200.

/wo

Pressemitteilung vom 25.09.2023, 7:23 Uhr

Offenburg-Windschläg - Heuballen in Brand

Eine starke Rauchentwicklung am heutigen Montagmorgen auf einem freien Feld nordwestlich von Windschläg ist auf einen Brand von mindestens 100 Heuballen zurückzuführen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind aktuell mit der Brandbekämpfung beschäftigt, die nach deren Einschätzung mehrere Stunden andauern dürfte. Die umzäunten Heuballen waren auf zwei Haufen gelagert und gerieten kurz nach 6:30 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Brand. Der Sachschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich anzusiedeln sein. Der betroffene Landwirt versucht weitere im Umfeld befindliche Heuballen in Sicherheit zu bringen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell