Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung nahe Wartburg - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Unbekannte beschädigten am Wochenende einen in der Wartburgschleife auf einer Baustelle abgestellten Radlader. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691261125 entgegen (Bezugsnummer 0236747/2023). (sus)

