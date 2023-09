Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Armbruch nach Sturz vom Fahrrad

Eisenach (ots)

Während der Streifenfahrt in der Nacht zu Samstag fiel den Polizeibeamten in der Julius-Lippold-Straße zwei Fahrradfahrer auf. Eine 37-Jährige war mit ihrem Bike gestürzt, verletzte sich dabei schwer am Arm. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 1,54 Promille. Ihr 32-jähriger Begleiter, welcher ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war, konnte einen Wert von 1,65 Promille vorweisen. Eine Blutentnahme bei beiden Radfahrern wurden durchgeführt. Gegen Beide wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Bezugsnummer 0236574/2023) (sus)

