Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrer nach Unfallflucht ermittelt

Hörselberg-Hainich/Eisenach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden kam es in der Nacht zu Samstag in der Ortslage Beuernfeld. Ein 20-jähriger VW-Fahrer kollidierte mit dem ordnungsgemäß am Straßenrand abgeparkten Ford einer 61-Jährigen. Anschließend fuhr der junge Mann mit seinem stark beschädigten Fahrzeug weg ohne den Unfall zu melden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte das Fahrzeug anhand von Kratzspuren auf der Fahrbahn in Hötzelsroda bei Eisenach aufgefunden werden und schließlich der Fahrer namhaft gemacht werden. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 20-Jährigen wurde eingeleitet. (Bezugsnummer 0236652/2023) (sus)

