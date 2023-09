Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, B462 - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Am Freitagmorgen gegen 8:15 kam es auf der B462 in Höhe Ottenau zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger Mann befuhr mit seinem Peugeot die Bundesstraße von Gaggenau kommend in Richtung Gernsbach. Hierbei geriet er mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf die linke Fahrbahnseite. Ein entgegenkommender 76-jähriger Fiat-Lenker konnte noch rechtzeitig reagieren, wich aus und kam anschließend zum Stehen. Der 27-Jährige prallte jedoch mit seinem Peugeot gegen eine Schutzplanke. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten das Fahrzeug des 76-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer 07225 98870 in Verbindung zu setzen.

