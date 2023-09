Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Auf frischer Tat

Achern (ots)

Mehrfach mussten die Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch am Wochenende auf und um den Campingplatz in der Straße "Am Achernsee" tätig werden. Einem 35-Jährigen brachte dies nun ein Ermittlungsverfahren ein. Am Sonntagnachmittag meldete ein Gast, dass sich eine zunächst unbekannte Person Zugang zu seinem Wohnwagen verschafft hatte. Auf Ansprache ging dieser jedoch flüchtig. Bei seiner Flucht ließ der Mann Gegenstände zurück, die aus jüngst zurückliegenden Diebstählen herrühren dürften. So waren im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag aus zwei Wohnwagen Campingartikel im Wert von rund 200 Euro entwendet worden. Darüber hinaus verzehrte der bis dahin unbekannte Langfinger aufgefundene Speisen und Getränke. Im Rahmen der Fahndung gelang es einer Streife des Polizeireviers Achern/Oberkirch den 35-Jährigen auf einem angrenzenden Fahrradweg festzustellen und nach kurzer Verfolgung zu Fuß zu stellen. Am Samstagabend wurde darüber hinaus der Diebstahl eines Mountainbikes angezeigt, welches die zuvor schon erfolgreiche Streife in einem angrenzenden Waldstück im Laufe der Nacht wiederfinden konnten. Ob dies im Zusammenhang mit den Taten des alkoholisierten 35-Jährigen steht, ist noch nicht abschließend geklärt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und seines Ausnüchterns, konnte der Mann zurück in seinen, in der Nähe befindlichen, Lkw.

/rs

