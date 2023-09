Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall

Kuppenheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr soll ein Pkw-Fahrer auf der B 462 im Bereich Kuppenheim mehrere Leitplanken beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Ein VW-Sharan Fahrer soll auf der B 462 von Rastatt kommend in Fahrtrichtung Gaggenau unterwegs gewesen sein. Aus bisher unbekannten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Schutzplanke, wurde abgewiesen und schleuderte in die gegenüberliegende Schutzplanke. Nach einer erneuten Kollision mit der Schutzeinrichtung kam er alleinbeteiligt auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges soll im Anschluss in ein bisher unbekanntes Fahrzeug eingestiegen sein und sich vom Unfallort unerkannt entfernt haben. Der VW-Sharan war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Polizei abgeschleppt. Am Fahrzeug und an den Leitplanken entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Wer letztendlich den Pkw an diesem Morgen fuhr, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell