POL-OG: Kehl - Wer attackierte wen?

Kehl (ots)

Die Abläufe und Hintergründe eines Streites zwischen einerseits einem 49- und einem 58-Jährigen und andererseits einer 37-jährigen Frau am Samstagabend in der Rheindammstraße, sind nun Gegenstand eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens. Gegen 19:30 Uhr kam es offenbar zwischen beiden Parteien aus noch unbekannten Gründen zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Folge es noch zu ermitteln, welche der beiden Parteien die andere im Anschluss attackierte. In diesem Verlauf soll ein Messer durch die Frau und zumindest ein Regenschirm durch einen der Männer, jeweils angeblich zur Abwehr, eingesetzt worden sein. Durch die Ermittler des Polizeireviers Kehl sollen nun die Hintergründe zu Tage gebracht werden.

