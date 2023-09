Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Offenburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro ist das Resultat eines missglückten Parkmanövers am Mittwochnachmittag in der "Moltkestraße". Ein 86-Jähriger soll im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke mit seinem Opel den, seitlich daneben stehenden, Volkswagen gestreift und sich anschließend rechtswidrig vom Unfallort entfernt haben. Hierbei wurde der Kotflügel des Volkswagen in Mitleidenschaft gezogen. Die zuständigen Beamten des Polizeirevier Offenburg haben die Unfallaufnahme übernommen.

/gi

