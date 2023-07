Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Führerscheinbeschlagnahme endet mit großem Polizeieinsatz - Großkrotzenburg

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

(dj) Am Mittwochabend kam es gegen 18 Uhr in der Humboldtstraße zu einem polizeilichen Einsatz mit Spezialeinsatzkräften. Anlass des Einsatzes war die Vollstreckung einer richterlichen Anordnung (Staatsanwaltschaft Aschaffenburg) zur Beschlagnahme des Führerscheins eines 42 Jahre alten Mannes. Bei dem Versuch in die Wohnung zu gelangen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Großkrotzenburger sich zu Hause befand und im Besitz einer Schusswaffe sei. Daraufhin wurden Spezialeinsatzkräfte angefordert, die gegen 23 Uhr die Wohnungstür öffneten und den Mann widerstandslos festnahmen. Er wurde anschließend in eine Fachklinik übergeben. Bei den darauffolgenden Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Beamten den Führerschein und beschlagnahmten ihn. Eine Schusswaffe wurde nicht aufgefunden.

Offenbach, 27.07.2023, Pressestelle, David Jesse

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell