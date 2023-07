Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nach Brandstiftung und Fahrraddiebstahl - Duo festgenommen: Fahrradbesitzer und Zeugen gesucht - Offenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

(dj) Nachdem drei Mülleimer am frühen Montagmorgen, zwischen 4.45 und 6 Uhr, im Stadtgebiet angezündet worden waren, nahm die Polizei eine 15-Jährige und einen 18-Jährigen vorläufig fest. Das Duo wird verdächtigt, die öffentlichen Mülltonnen, welche sich allesamt in der Berliner Straße in Höhe der Hausnummern 206, 282 und 312 befinden, in Brand gesetzt zu haben. Nach den Sachbeschädigungen begaben sich die Tatverdächtigen zur S-Bahnstation am Kaiserlei und brachen offenbar bei einem am Fahrradständer angeschlossenen Trekkingrad das Schloss gewaltsam auf. Die alarmierten Streifen konnten die mutmaßlichen Diebe bei dem Versuch, mit dem Drahtesel zu flüchten, aufhalten und vorläufig festnehmen. Gegen die Jugendliche und den Heranwachsenden wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen und Fahrraddiebstahl ermittelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 18 Jahre alte Mann beim Amtsgericht Heilbronn dem Haftrichter vorgeführt und die 15-Jährige entlassen. Die Eigentümerin oder der Eigentümer des orangenen Winora Santiago ist bisher unbekannt und wird gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis, wie zum Beispiel einem Foto oder einer Rechnung, beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, melden sich bitte ebenso unter der genannten Nummer.

Offenbach, 26.07.2023, Pressestelle, Felix Geis

