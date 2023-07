Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfallflucht: Polizei sucht weißen Lastkraftwagen - Maintal; Zeugensuche nach Einbruch in Kindergarten - Schöneck; Müllcontainer brannten in Dreieich;

Bereich Offenbach

1. Einbruch misslang: Wer sah den Täter? - Dietzenbach/Steinberg

(fg) Mit einem Blumenkübel und einem Pflasterstein versuchte ein schwarz gekleideter Unbekannter am Mittwochmorgen das Schaufenster eines Friseurgeschäfts in der Straße "Am Steinberg" (80er-Hausnummern) einzuwerfen. Da dies misslang, machte sich der bärtige Täter auf einem Fahrrad davon. Am Friseurgeschäft entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Einbruchsversuch gegen 3 Uhr beobachtet haben und Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Zaun beschädigt und davongefahren - Obertshausen

(fg) Einen Zaun in der Feldstraße hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag beschädigt und ist anschließend davongefahren. Die Unfallzeit dürfte ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 13 und 16 Uhr liegen. Laut der Eigentümerin wenden im Bereich der Feldstraße / Mühlstraße des Öfteren Lastkraftwagen. Womöglich könnte der Schaden durch ein Wendemanöver entstanden sein. Da dies jedoch nicht feststeht und es bislang keine Hinweise auf den Unfallverursacher gibt, sucht die Polizei nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.

3. Zeugensuche: Müllcontainer brannten - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Am frühen Mittwochmorgen kam es zu einem gemeinsamen Einsatz der Polizei und der Feuerwehr auf einem Stellplatz für Abfallcontainer im Sudetenring (40er-Hausnummern). Im Zuge des Brandes griff das Feuer auf ein Gebüsch und einen Baum über. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfallflucht: Polizei sucht weißen Lastkraftwagen - Maintal/Wachenbuchen

(fg) Am Freitagvormittag ereignete sich in der Straße "Hessenring" eine Verkehrsunfallflucht, in dessen Folge die Polizei nun nach einem weißen Lastkraftwagen sucht. Gegen 11.30 Uhr soll der Lastkraftwagen aus einer dortigen Grundstücksausfahrt (Bereich einstellige Hausnummern) gefahren sein. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Ford Mondeo an der Fahrertür sowie der hinteren linken Tür. Ohne sich um den Schaden von rund 6.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Zeugenhinweise.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Kindergarten - Schöneck/Kilianstädten

(fg) Auf Geld hatten es Einbrecher abgesehen, die am Mittwochmorgen in einen Kindergarten in der Bleichstraße eingedrungen sind. Gegen 3 Uhr hebelten die Unbekannten eine Tür auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume, leerten dortige Geldkassetten und machten sich davon. Am Gebäude entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist unter der Rufnummer 06181 100-123 für Zeugenhinweise zu erreichen.

Offenbach, 26.07.2023, Pressestelle, Felix Geis

