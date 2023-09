Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Fahrradfahrer leicht verletzt

Oberwolfach (ots)

Ein 55-jähriger Radfahrer zog sich im Zuge einer Kollision mit einem Fahrzeug in der Straße "Auf der Steig" am Montagabend leichte Verletzungen zu. Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 22.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Zufahrtsweg "Bei der Walke" in Richtung Bolzplatz an der Lai unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr der Rennradfahrer den Radweg von Wolfach kommend in Richtung Oberwolfach. In Höhe der Schnittstelle beider Wege kam es zu einer Kollision zwischen dem 55-Jährigen und dem Mercedes, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Ein hinzugezogener Rettungswagen brachte den Verletzten ins Ortenau-Klinikum nach Wolfach. Der Zusammenstoß verursachte einen Sachschaden in Höhe von 4.600 Euro. Beamte des Polizeirevier Haslach kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/gi

