POL-OG: Lahr - Missglückter Rollerdiebstahl

Lahr (ots)

Ein polizeibekannter Jugendlicher soll am frühen Montagabend versucht haben, mehrere Kraftrad-Roller in der "Max-Planck-Straße" zu entwenden. Hierbei knackte der 14-Jährige zunächst diverse Schlösser der abgesicherten Roller und entwendete bei einem der Zweiräder die Sitzbank. In der Folge brachte Besagter einen E-Scooter in seinen Besitz. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Jugendliche erneut versucht haben, sich mehrere Roller auf einem nahe gelegenen Parkplatz anzueignen. Hierbei wurde dieser von einem Zeugen beobachtet und konnte, nach versuchter Flucht, von einer alarmierten Streifenwagenbesatzung, eindeutig identifiziert werden. Die Ermittlungen des Polizeireviers Lahr dauern an.

