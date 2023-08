POL-PDMT: Hahnstätten - Fahrerin unter Drogeneinfluss

Kaltenholzhausen (ots) - Im Zeitraum vom 19. bis zum 31. Juli kam es zu einem versuchten Einbruch in das Sportlerheim in der Jahnstraße. Durch den oder die Täter wurde versucht, die angebrachten Vorhängeschlösser aufzubohren, was jedoch misslang. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Diez Telefon: 06432-6010 www.polizei.rlp.de/pi.diez Pressemeldungen der Polizei ...

