POL-PDMT: Kaltenholzhausen - Versuchter Einbruch in Sportlerheim

Rennerod (ots) - Am Abend des 31.07.2023, zwischen 19.50 Uhr und 20.00 Uhr kam es in Rennerod in der Hauptstraße in Höhe des Netto Marktes zu einem versuchten Raubdelikt. Zwei männliche Täter versuchten einer Spaziergängerin die mitgeführte Handtasche mit Gewalt zu entreißen. Da die Spaziergängerin jedoch Widerstand leistete und die Handtasche nicht losließ, ...

