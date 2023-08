POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Eitelborn - Zeugenaufruf

Hachenburg (ots) - In der Nacht von Freitag, den 28.07.2023, auf Samstag, den 29.07.2023, kam es zu einem Einbruch in ein Café in der Wilhelmstraße(Fußgängerzone) in Hachenburg. Hierbei verschafften sich unbekannte Täter Zugang durch eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes, welche über die "Salzgasse" zu erreichen ist. Es wurden Bargeld und eine hochwertige Kaffeemühle entwendet. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580 Rückfragen bitte an: ...

