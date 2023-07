POL-PDMT: Einbruch in Café

Weroth (ots) - In der Nacht von Donnerstag, dem 27.07.2023, auf Freitag, dem 28.07.2023, wurden an zwei PKW-Anhängern in Weroth die Stromversorgungsleitungen mutwillig durchtrennt. Die Anhänger waren in Hofeinfahrten in der Schulstraße geparkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur (02602 - 92260) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

