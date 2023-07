Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zwei Einbrüche in Getränke - und Gastronomiebetriebe in Dreikirchen und Girod

Montabaur (ots)

Im Tatzeitraum vom 27.07.2023, 19:15 Uhr bis zum heutigen Morgen, den 28.07.2023, kam es zu zwei Einbrüchen in Girod und Dreikirchen. In Girod wurde durch bislang unbekannte Täter ein Fenster zum Büro eines Hotel- und Gastronomiebetriebs in der Straße "Freimühle" aufgehebelt. Im Anschluss durchsuchten die Täter das Objekt und entwendeten hieraus Bargeld.

In örtlicher und zeitlicher Nähe kletterten mutmaßlich die gleichen Täter über das zur Straße hin gelegene Zufahrtstor eines im Industriegebiet in Dreikirchen gelegenen Getränkehandels. Der/die Täter gelangten gewaltsam in das Innere des Objekts und entwendeten hierbei ebenfalls Bargeld.

Die Kriminalpolizei Montabaur bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeug zum o.g. Tatzeitraum. Hinweise werden an den unten genannten Kontakt erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell