Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum vom 18.07.2023, 12:00 Uhr bis 19.07.2023, 12:00 Uhr kam es in der "Breslauer Straße" in Wittlich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen Mercedes-Benz auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der "Breslauer Straße" in Wittlich. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der Mercedes-Benz im Frontbereich beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter 06571/9260 zu melden.

