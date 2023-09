Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hochwertige Maschinen entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In dem Zeitraum von Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr und Montagfrüh gegen 06:20 Uhr gelang es einer bislang unbekannten Täterschaft, ungesehen mehrere Maschinen, Messgeräte und weiteres Baumaterial aus einem Kellerabteil einer Firma in der Brandenbruger Straße zu entwenden. Hierzu manipulierten sie vorab an einer Tür zum Kellergeschoss das Türschloss, so dass sich diese jederzeit öffnen ließ. Auf diese Weise gelangte die Täterschaft ungehindert in das Kellergeschoss. Danach öffneten sie gewaltsam eine Tür zu einem weiteren Raum, in dem Material und Maschinen deponiert wurden und entwendeten diese. Zudem wurden größere Mengen Kupferkabel entwendet, die sich auf dem Gelände der Firma befanden. Der genaue Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden, liegt aber mindestens im unteren fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Käfertal hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell