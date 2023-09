Polizeipräsidium Mannheim

Nußloch

Rhein-Neckar-Kreis: Mit 2,9 Promille Radfahrer angefahren

Nußloch (ots)

Am Montagabend gegen 18:15 Uhr verursachte ein stark betrunkener Autofahrer auf der Hauptstraße einen Unfall mit einem Radfahrer und verletzte diesen hierbei. Der Radler war in Richtung Leimen unterwegs, als der in gleiche Richtung fahrende Betrunkene diesen nicht wahrnahm und von hinten auffuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer und musste mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die alarmierte Polizeistreife konnte bei dem 29-jährigen Autofahrer einen starken Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht und ergab einen Wert von 2,9 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, wonach er gehen durfte. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

