Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer mit 2,86 Promille gestoppt

Mannheim (ots)

Am Montagabend gegen 19:15 Uhr stoppte eine Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau einen 38-jährigen Autofahrer, der mit 2,86 Promille auf der Rheingoldstraße unterwegs war. Während einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes und führten anschließend einen Atemalkoholtest durch. Hierbei stellte sich schließlich heraus, dass der Autofahrer fast drei Promille hatte. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen, wonach er gehen durfte. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert und prüft nun, ob der Mann künftig geeignet ist, am Straßenverkehr teilzunehmen oder der Führerschein einbehalten bleibt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell