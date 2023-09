Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Verkehrsunfallflucht - leichtverletztes Kind

Zeugensuche

Wesel (ots)

Am 01.09.2023, im Zeitraum von 19.00 - 19.30 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Dahlackerweg / Im Dahlacker zu einem Verkehrsunfall in dessen Verlauf sich ein roter Kleinwagen mit Weseler Städtekennung vom Unfallort entfernte, ohne dass der Fahrzeugführer den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachkam. Im Bereich des Unfallortes wurde ein 11-jähriger Junge aus Alpen durch den Pkw im Vorbeifahren touchiert, wodurch der Junge leicht verletzt wurde. Der Junge, der mit einem Skateboard unterwegs war, konnte den Fahrer des beteiligten Pkw als männlich mit einem geschätzten Alter von ca. 35 Jahren und einem westeuropäischen Erscheinungsbild beschreiben. Zudem befand sich ein Beifahrer im Fahrzeug. Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere zum flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort (Tel.: 02842/9340) zu melden.

