POL-WES: Xanten - Raub auf Tankstelle

Rheinberg (ots) - In der Zeit von Dienstag, 13:00 Uhr und Mittwoch, 10:10 Uhr drangen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte auf der Kanalstraße in Rheinberg ein. Der oder die Täter drangen in das Haus ein, durchwühlten es und setzten es anschließend unter Wasser. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Sachdienliche Angaben werden bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort ...

