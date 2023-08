Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Busfahrer wird durch Fahrgast mit Pfefferspray verletzt und beleidigt - Zeuge gesucht

Voerde (ots)

Am 29.08.2023 (Dienstag) kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Streit in einem Bus, der im Rahmen des Schienenersatzverkehrs für den Zug RE5 von Voerde Friedrichfeld in Richtung Dinslaken unterwegs war.

Im Bus entstand ein Streit zwischen einer ca. 45 - jährigen, korpulenten, dunkelhaarigen Frau und einem ca. 30 - jährigen, korpulenten, dunkelhaarigen Mann und dem Busfahrer.

Aufgrund des Streites hielt der Busfahrer an der Hindenburgstraße in Höhe der Aral Tankstelle an.

Die Frau sprühte dem Busfahrer Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete dann mit ihrem männlichen Begleiter in Richtung Frankfurter Straße.

Zeugen informierten die Polizei, welche die Ermittlungen aufnahm.

Der Busfahrer wurde leicht verletzt und konnte nach einer mehrstündigen Pause seinen Dienst wieder aufnehmen.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet nun den Zeugen, der die Polizei telefonisch über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und den Standort beschrieben hat, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken, unter der Telefonnummer 02064 / 622-0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell